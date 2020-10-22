В Пермском крае нашли новый способ поддержать бизнес

В Пермском каре появился новый льготный заем «Поддержка 2020», в рамках которого бизнесмены могут получить до 3 миллионов рублей по ключевой ставке Центробанка России в 4,25 процента годовых. Заем разработан агентством по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с микрофинансовой организацией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что средства на эти цели предоставят по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Малый и средний бизнес сейчас в непростой ситуации, поэтому в рамках нового займа разработали два варианта получения финансовых ресурсов: залоговый и беззалоговый. При этом действует отсрочка платежа до шести месяцев», — отметила руководитель микрофинансовой организации Екатерина Тукмачева.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.