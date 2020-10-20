В Кузбассе создали центр бизнес-наставничества

В Кузбассе на базе центра «Мой бизнес» создали центр бизнес-наставничества в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Основная цель программы — организовать профессионально-личностную коммуникацию между действующими предпринимателями и теми кузбассовцами, которые хотят открыть свое дело, но пока не решились на это. Опыт общения с успешными коллегами призван повысить их мотивацию и познакомить с особенностями бизнес-среды», — отметила директор центра «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк.

По ее словам, проект будет способствовать увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Наставниками центра станут представители сфер образования, бизнес-консалтинга, журналистики, производства продуктов питания, оказания медицинских и финансовых услуг, страхования и туризма.

Обучение на первом этапе продлится 2 месяца в формате индивидуальных и групповых консультаций.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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