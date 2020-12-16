В Прикамье представили стратегию развития бизнеса на 10 лет

В Прикамье представили новую стратегию развития предпринимательства до 2030 года, которая в том числе включает реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «Аргументы и факты в Перми».

По данным издания, стратегия была разработана при взаимодействии с представителями бизнеса и общественников. На сегодняшний день в регионе функционируют 90 тысяч субъектов МСП.

«В этой сфере занято порядка 30 процентов всех работающих жителей края. Важно планирование и понимание, к каким результатам мы стремимся и с помощью каких инструментов будем их достигать», — отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По словам руководителя краевого Агентства по развитию МСП Екатерины Макаренко, документ включает в себя создание благоприятных условий ведения бизнеса, развитие конкуренции и перспективных ниш. Кроме того, будет сформирована эффективная система поддержки предпринимателей.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.