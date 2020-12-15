На Кубани экспортеры заключили контракты на 500 миллионов рублей

Кубанские предприятия малого и среднего бизнеса, участвующие в программе «Экспортный форсаж», разработанной Школой экспорта Российского экспортного центра, заключили контракты на поставки продукции на 500 миллионов рублей, сообщил руководитель регионального центра поддержки экспорта Роман Воротников. Об этом сообщает ТАСС.

Кубанские компании-участники проекта заключили контракты на поставку мелассы свекловичной, круп, говяжьего жира, сельскохозяйственной техники, гофрокартона с партнерами из Нидерландов, Турции, Армении, Мозамбика, Азербайджана.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.