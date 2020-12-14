Российский регион раньше срока выполнил план по экспорту

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Приморского края за 11 месяцев 2020 года достиг и превысил плановые показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт», передает ТАСС.

Экспорт АПК из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил 1,5 миллиарда долларов. По словам специалистов, также пользуется спросом приморская мясная и молочная продукция, вода, кондитерские изделия, алкогольные напитки. В основном продукция экспортируется в Китай, Республику Корея и Японию.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.