Объем экспорта сельхозпродукции Ставрополья достиг 350 миллионов долларов

Объем экспорта сельхозпродукции Ставропольского края достиг 350 миллионов долларов, что на пять процентов больше показателя 2019 года. Об этом сообщается на сайте регионального Минсельхоза.

В основном край отправляет за границу зерно, мясо птицы, баранину, подсолнечные масла, молоко, сливки, пахту, йогурт, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыр, творог, мороженое, макароны, консервированный горошек, крахмалы и другое.

«Глава региона Владимир Владимиров нацеливает сельхозтоваропроизводителей на освоение новых рынков и расширение списка стран-импортеров. Сейчас продукцию наших предприятий <...> экспортируют в Азербайджан, Китай, Грузию, Саудовскую Аравию, Украину и другие страны», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко.

Минсельхоз Ставрополья участвует в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», который состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.