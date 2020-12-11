Начинающие предприниматели Марий Эл получили гранты на развитие бизнеса

В Марий Эл бизнесмены приняли участие в конкурсе грантов: начинающие предприниматели получили средства на развитие бизнеса. Об этом сообщает «Волжская правда».

Общий фонд конкурса составит 1,6 миллиона рублей. При этом для участников есть обязательное условие — регистрация ИП или ООО в текущем году. На участие в конкурсе всего поступило 24 заявки.

Имена победителей огласили 10 декабря. Они получат гранты в размере до 100 тысяч рублей.

В Марий Эл активно реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это дает возможность всем желающим обучиться основам бизнеса и открыть собственное дело.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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