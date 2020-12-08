Нижегородским предпринимателям расскажут о взаимодействии бизнеса и власти

В Нижегородской области пройдет онлайн-конференция о взаимодействии бизнеса и власти. Прием заявок на участие продлен до 16 декабря, сообщает «НТА-Приволжье».

Мероприятие состоится 17 декабря в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участниками станут представители органов исполнительной власти региона, инфраструктуры поддержки предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители общественных бизнес-объединений, предприниматели.

«Нам очень важно получить "обратную связь" от предпринимателей. Поэтому для регистрации на конференцию мы создали специальную анкету, которую необходимо заполнить каждому участнику. Я прошу обратить внимание на пункт анкеты: "Что мешает развитию Вашего бизнеса?". Заполните ее обязательно! Мы проанализируем все поступающие вопросы, выявим системные проблемы, проработаем их и подготовим ответы», — приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и предпринимательства области Максима Черкасова.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.