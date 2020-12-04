В Кузбассе поддержат грантами семейный бизнес

В Кузбассе на поддержку семейного бизнеса в 2020 году выделили 90 миллионов рублей. Субсидии до 300 тысяч рублей уже выдали 122 местным жителям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «НИА-Кузбасс».

«Субсидии предоставляются на конкурсной основе, победителей определяют в муниципалитетах. Размер гранта составляет до 85 процентов от фактически понесенных предпринимателем затрат на аренду помещений, покупку оборудования и другого имущества», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С 2020 года семейным признается бизнес, который осуществляется при участии членов семьи, в том числе супругов, родителей, детей, внуков, братьев, сестер. При этом члены семьи должны составлять не менее 20 процентов от общего количества сотрудников предприятия, или не менее 50 процентов от количества учредителей юридического лица.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.