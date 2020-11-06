Фермеров Кузбасса поддержат субсидиями

В Кузбассе четырем фермерам выделят субсидии в размере почти 2,7 миллиона рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки продукции. Об этом сообщает «НИА-Кузбасс».

Средства предоставят в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В прошлом году объем поддержки по всем программам составил 72,4 миллиона рублей. Государственные субсидии позволяют небольшим предприятиям развиваться и создавать новые рабочие места в сельской местности», — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Субсидии сельхозкооперативам перечислят до конца ноября

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.