В Приморье стартовал конкурс для предпринимателей «Вкусная перемена», победители которого выйдут на рынок госзакупок и начнут поставлять горячее питание в школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра «Мой бизнес», который организовал мероприятие.

«В Приморье стартует конкурс для предпринимателей "Вкусная перемена". В нем может принять участие бизнес из сферы общественного питания, желающий выйти на рынок госзакупок и работать со школами края. <…> Заявки на конкурс могут со 2 по 13 ноября подать предприниматели, которые работают в сфере общепита и готовы предоставить для школьников сбалансированное меню», — указал собеседник агентства.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.