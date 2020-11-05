Ярославских школьников обучат основам бизнеса

В Ярославской области департамент инвестиций и промышленности проведет бесплатные обучающие семинары и тренинги для школьников, студентов, а также начинающих и действующих предпринимателей. Об это сообщает «Ярославский регион» в четверг, 5 ноября.

Как отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев, для сохранения молодежи в регионе необходимо предоставить ей возможности для развития и реализации.

«Поэтому формирование положительного образа предпринимательства, а также вовлечение граждан, в том числе молодежи, в бизнес-деятельность — одно из приоритетных направлений сегодня. Нам важно формировать у школьников и студентов навыки и умения, которые потом пригодятся им в профессиональной деятельности», — рассказал Авдеев, подчеркнув, что соответствующие задачи ставит перед местными властями нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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