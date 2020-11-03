Ставку кредитов для российских МСП предложили снизить

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снизить ставку льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 6,25 процента годовых. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, малому или среднему предприятию получить кредит в любом случае непросто, потому что высоки требования к залогам. «Поэтому необходимо заменить хотя бы часть этих требований гарантиями институтов развития», — отметил Титов.

Омбудсмен рассказал, что банкам кредитовать малый бизнес невыгодно из-за высоких требований по созданию резервов, которые Банк России требует в качестве страховки на случай невозврата кредита. Титов сообщил, что неоднократно предлагалось отменить резервирование на время пандемии. Р«иски высоки для всей экономики и для всего общества, и снизить их можно только всемерной поддержкой бизнеса, а не резервированием», — добавил он.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.