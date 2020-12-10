Индустриальные парки Башкирии поддержат сотнями миллионов рублей

В Башкирии на поддержку индустриальных парков выделят 750 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает Finanz.ru со ссылкой на замминистра экономического развития и инвестиционной политики республики Екатерину Кликунову.

«На дальнейшее развитие индустриальных парков "Уфимский", "Центр агротехнологий", "Нижегородский" привлечены уже средства федерального бюджета в размере 750 миллионов рублей как раз в рамках федерального проекта акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметила она.

Кроме того, как добавила замминистра, в республике определили 51 территорию для создания новых технопарков, индустриальных парков и бизнес инкубаторов. 19 из них уже готовы к регистрации.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.