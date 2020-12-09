В Ульяновске откроется «Школа предпринимательства»

В Ульяновске откроется бесплатная «Школа предпринимательства» — тренинг для начинающих бизнесменов. Занятия пройдут с 14 по 18 декабря в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «73 Онлайн».

Уточняется, что регистрация уже открыта. Все участники, окончившие обучение, получат сертификат о прохождении курса. Кроме того, слушателям помогут разработать планы развития компаний на 2021 год.

«Пандемия поставила представителей бизнес-сообщества перед новыми вызовами. Часть предпринимателей перестроила свои бизнес-стратегии с учетом новых условий. На первый план вышла необходимость обеспечить противоэпидемическую безопасность работы компании и посетителей торговых точек, кафе, ресторанов и других оказывающих услуги предприятий», — рассказал председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

В рамках «Школы предпринимательства» бизнес-тренеры помогут участникам проанализировать и оптимизировать работу компаний с помощью актуальных инструментов ведения бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.