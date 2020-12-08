В Самарской области пройдет форум «Бизнес-DETOX 2020»

Предприниматели и самозанятые Самарской области примут участие в онлайн-форуме «Бизнес-DETOX 2020», который пройдет 18 декабря. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Уточняется, что мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Форум для предпринимателей стал нашей декабрьской традицией. В этом году представители бизнес-сообщества вновь смогут поделиться своими успехами, обсудить текущую ситуацию и тренды в экономике, пообщаться с коллегами и прокачать свои компетенции под руководством экспертов», — рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По его словам, главной темой форума станет восстановление бизнеса после пандемии коронавируса. Самозанятые будут участвовать в мероприятии впервые.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.