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Число приморских самозанятых возросло

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В Приморском крае число самозанятых возросло в 2020 году, достигнув 7960. Таким образом, регион превысил плановый показатель почти вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Региональным проектом "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрено, что к концу 2021 года в крае будут работать не меньше 9 тысяч самозанятых. В том числе 4,3 тысячи должны были быть зарегистрированы до конца текущего года. По состоянию на 1 декабря 2020 года на территории Приморского края уже зарегистрировано 7960 самозанятых», — отметила министр экономического развития региона Наталья Набойченко.

Уточняется, что среди приморских самозанятых наиболее популярными видами деятельности по использованию нового налогового режима являются аренда квартир, перевозка пассажиров, маникюр, такси и репетиторство.

В России с 1 января 2019 года появился в качестве пилотного проекта специальный налоговый режим для самозанятых. В 2020 году его действие распространилось на 23 региона страны. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4 процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6 процентов — при работе с компаниями.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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