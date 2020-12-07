Российское агропредприятие получило миллионы рублей на развитие

Российское предприятие «Агросервис» из Башкирии получило 3 миллиона рублей по фиксированной ставке 4,25 процента на развитие. Об этом сообщает «Вся Уфа».

«Мы оказываем услуги по внесению органических удобрений и повышению плодородия почвы на полях сельских хозяйств южной части нашей республики. На полученные средства закупим материалы для посевной следующего года», — приводятся в сообщении слова руководителя предприятия Петра Столярова.

По данным председателя Госкомитета региона по предпринимательству Риммы Бойцовой, в текущем году наиболее востребованными инструментами поддержки бизнеса стали доступные и дешевые средства. Так, свыше 500 субъектов предпринимательства получили кредиты от Башкирской микрокредитной компании на сумму более 600 миллионов рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.