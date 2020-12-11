Самарские компании заключили экспортные контракты на миллионы долларов

В Самарской области компании заключили контракты с международными партнерами на экспорт на общую сумму более 34 миллионов долларов благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и региональному центру поддержки экспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Ольгу Золотареву.

«На сегодня более 360 предприятий получили почти 800 услуг центра. С предпринимателями заключено 74 экспортных контракта на общую сумму более 34 миллионов долларов. Мы выполнили план нацпроекта по МСП в части экспорта практически на 100 процентов вопреки всем проблемам», — отметила она.

Золотарева также сообщила, что в текущем году в связи с коронавирусной инфекцией показатель по сумме заключенных контрактов снизили до 25,5 миллиона долларов. До конца года в регионе контракты должны заключить всего 380 компаний, сейчас этот показатель выполнен на 94,7 процента.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.