Россия
 
Последние новости
В Кремле озвучили дату подачи декларации о доходах Путина
Стерлинг возмутился организацией реванша с Яном
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Тренер дал рекомендации по возвращению к пробежкам после зимнего перерыва
Названы любимые завтраки россиян
Определены самые дорогие билеты на самолет и поезд за март
Слуцкий заявил об отказе преклонять колено и объяснил свою позицию
Восьмилетняя блогерша завела роман с 13-летним парнем и попала в скандал
Крым предъявит Украине иски по водной блокаде
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Приезжающих в Россию мигрантов следует отправлять в пустующие деревни страны. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

«Даже с семьей пускай едут. Дадим им жилье в пустующих деревнях России, пусть там живут. Они же хорошие земледельцы. Допустим, казахи и киргизы — кочевники... А таджики и узбеки — это земледельцы», — заявил политик.

По его словам, подобный подход позволил бы решить сразу несколько задач. С одной стороны, в стране бы выросла численность населения, с другой — была бы решена проблема с пустующими домами и землями.

Жириновский также отметил, что российским компаниям следует в первую очередь нанимать на работу россиян, и только потом — мигрантов. При этом фирмы, желающие получить таджикских или узбекских рабочих, должны привозить их на места проектов «в специальных поездах», временно обеспечивать общежитием, а потом отвозить домой. «Чтобы они не гуляли по просторам России», — пояснил он.

Ранее Жириновский заявил, что России будет выгодно, если США даст команду Украине начать наступление на Донбасс. По его словам, России смогла бы «разгромить всю эту армию», после чего началось бы движение в сторону создания Новороссии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жириновский предложил Навальному шить варежки на зоне с символикой ЛДПР в обмен на диетическое питание
Жириновский помечтал о наступлении на Донбасс и создании Новороссии
Жириновский описал судьбу России при сохранении СССР