Жириновский помечтал о наступлении на Донбасс и создании Новороссии

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России выгодно, если США даст команду Украине начать наступление на Донбасс. Его слова приводит URA.RU.

«Да мы разгромим всю эту армию, полностью. И начнется, так сказать, движение в сторону создания Новороссии. Весь юго-восток Украины. А север — мы посмотрим», — помечтал Жириновский.

При этом, по словам политика, россиянам обидно, что украинцев готовят к войне. Жириновский напомнил, что жители этих двух стран — это один народ. «Это чудовищно», — подчеркнул он.

Ранее Жириновский описал судьбу России в случае сохранения СССР. По его мнению, если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире. Он также отметил, что тогда население составляло бы 300 миллионов человек, экономика развивалась, и граждане страны были бы «самодостаточными». Политик считает, что в случае сохранения СССР была бы решена земельная проблема, а страна «уже лет 20 бы экспортировала продовольствие».