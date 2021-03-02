Жириновский назвал виновных в развале СССР и вступился за Горбачева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал виновных в развале СССР и вступился за бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 2 марта, по случаю юбилея Горбачева.

«Сегодня правильно обвиняют Михаила Горбачева в развале СССР. Но почему забывают про его ЦК, его Политбюро, его силовиков, которые струсили и показали свою немощность», — написал он.

Политик отметил, что спустя 30 лет легко переложить всю ответственность на одного «немощного 90-летнего старика». «Он один виноват, а все остальные хорошие и умные. А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?» — сетует Жириновский.

Главной причиной распада СССР либерал-демократ называет однопартийный режим. По его словам, виновата вся команда, часть которой и сегодня заседает в Госдуме. «Где, например, был [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов во время путча? Где был [Геннадий] Селезнев?» — спросил он.

В августе 2019 года Жириновский уже задавался вопросом о том, где были Зюганов и Селезнев в августе 1991 года. По его мнению, Советский Союз можно было бы сохранить, если бы на Манежную площадь в Москве из миллиона членов КПСС вышли хотя бы 50 тысяч человек.

2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Его уже поздравили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, а также канцлер Германии Ангела Меркель.