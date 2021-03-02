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Байден поздравил Горбачева с юбилеем

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Джо Байден поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с юбилеем: 2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Горбачев-фонда.

По словам Байдена, благодаря приверженности экс-президента СССР свободе и мужеству мир стал более безопасным.

«Надеюсь, что продление ДСНВ говорит о том, что США и РФ могут и впредь сотрудничать по продолжению начатого Вами дела», — говорится в поздравлении американского лидера.

Ранее российский президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме оценил роль Михаила Горбачева в отечественной и мировой истории. По словам Путина, Горбачев принадлежит к плеяде неординарных людей и выдающихся государственных деятелей.

Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР и СССР Владимир Ленин прожил 53 года, до 74 лет дожил советский вождь Иосиф Сталин.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.

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