Депутат Госдумы пригрозил Горбачеву судом из-за развала СССР

Депутат Госдумы Евгений Федоров пригрозил бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву судом из-за развала Советского Союза. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 2 марта.

Парламентарий пояснил, что речь идет не о наказании бывшего главы государства, а об отмене некоторых его решений. «Не только я, а два миллиона граждан России обратились в суды по поводу отмены незаконных решений», — отметил он.

По словам Федорова, Горбачев нарушил законы СССР, когда, к примеру, ликвидировал органы власти Советского Союза, «передал "ядерный чемоданчик" неуполномоченному лицу — [первому президенту России Борису] Ельцину». (ядерный чемоданчик — устройство, которое хранит коды для приведения в действие ядерного арсенала России. Ельцин получил его 25 декабря 1991 года — прим. «Ленты.ру»).

«Горбачев напрямую нарушил законы СССР и само по себе понятно, что это уголовное преступление. Но для нас важно не наказание Горбачева, а отмена незаконных решений и с помощью этого формирования отношения с бывшими союзными республиками с позиции закона», — сказал Федоров.

В 2014 году Евгений Федоров, а также ряд его коллег из других фракций подготовили на имя генпрокурора Юрия Чайки запрос о проверке действий Михаила Горбачева в период распада Советского Союза. Инициаторы запроса отметили, что 4 ноября 1991 года против Горбачева было возбуждено уголовное дело, но на следующий день уголовное производство отменили, пишет РБК.

Федоров является координатором Национально-освободительного движения (НОД), которое ставит своей целью «восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году». Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность государства в границах 1945 года. НОД был основан Федоровым в 2012 году.