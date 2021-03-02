Бывший президент СССР Михаил Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. На это обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул №3».

2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет.

Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР и СССР Владимир Ленин прожил 53 года, до 74 лет дожил советский вождь Иосиф Сталин.

Председатель Совета Министров СССР Георгий Маленков умер на 87-м году жизни, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Никита Хрущев — в 77 лет. Правивший после него генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев скончался на 76-м году жизни, пришедший после Юрий Андропов — в 69 лет. Меньше Горбачева — 73 года — прожил и генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко.

Смирнов также напомнил, что глава Временного правительства Александр Керенский прожил 89 лет, а первый президент России Борис Ельцин умер в возрасте 76 лет. Помимо этого, Горбачев прожил дольше еще одного правителя — императора Николая II, который был расстрелян в возрасте 50 лет.

Ранее сообщалось, что Горбачев отметит свой 90-летний юбилей в Zoom. Он намерен провести праздник со своими близкими друзьями и соратниками.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.