Горбачев призвал к борьбе с коронавирусом «без политических игр»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал к борьбе с пандемией коронавируса «без политических игр». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Горбачева, на данный момент необходимо одолеть пандемию в первую очередь общими усилиями. «Без каких-то политических игр, интриг и так далее», — заявил он.

В апреле прошлого года Горбачев призвал все страны сократить военные расходы из-за коронавируса. По его словам, всем государствам необходимо сократить военные бюджеты на 10-15 процентов и направить эти деньги на обеспечение безопасности человека.