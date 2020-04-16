Горбачев призвал все страны сократить военные расходы из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса всем государствам необходимо сократить свои военных бюджеты на 10-15 процентов и направить эти деньги на обеспечение безопасности человека. К этому первый и единственный президент СССР Михаил Горбачева призвал в своей статье в журнале Time.

Он предложил начать подготовку чрезвычайной сессии ООН и провести ее, когда ситуация стабилизируется. Главной темой на ней должны стать пересмотр всей мировой повестки и, в частности, снижение военных расходов, демилитаризация мировой политики, международных отношений и политического мышления.

Горбачев подчеркнул, что стоящие перед человечеством глобальные вызовы сейчас стали как никогда злободневны: нищета, неравенство, разрушение окружающей среды, истощение ресурсов земли и океанов, миграционный кризис. По его мнению, миру надо сконцентрироваться на гуманитарных целях: обеспечить всех пищей, водой, здоровой экологией и доступом к медицине. «Но все попытки будут тщетны, если правительства продолжат спускать деньги на гонку вооружений», — отметил политик.

Бывший советский лидер подчеркнул, что эпидемия сильнее всего ударила по незащищенным, бедным слоям населения, усугубила проблему неравенства. Он отметил необходимость «вырабатывать стратегию, готовиться, создавать резервы» ради спасения человека, и ответственность за это должны взять на себя власти всех стран. Горбачев уверен, что ни одно государство не сможет справиться в одиночку с новой угрозой, возникшей из-за инфекции. «Главная задача сегодня — одолеть нового, коварного врага. Параллельно надо думать о жизни после победы над ним», — заключил он.

Ранее Горбачева уже призывал все страны отказаться от милитаризма и пересмотреть основы мировой политики.

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