Горбачев призвал пересмотреть основы мировой политики из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса государствам необходимо пересмотреть основы мировой политики и отказаться от милитаризма в пользу гуманизма. Об этом первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью «Интерфаксу».
Он призвал политиков сократить непомерные расходы на армию и направить эти средства на решение проблем образования и здравоохранения, упомянув среди них СПИД, туберкулез и новый вирус. По словам Горбачева, современному миру нужны новые формы безопасности: продовольственная, водная, экологическая и в области здоровья.
«Считаю, что надо начинать готовить чрезвычайную сессию генассамблеи ООН и провести ее, как только ситуация стабилизируется. Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня», — добавил политик.
В середине марта Горбачев обратился к мировым лидерам и потребовал не допустить развязывания войны, а сплотиться и вместе противостоять коронавирусной инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения