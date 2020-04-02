Евросоюз извинился перед Италией за отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за временное отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом со стороны Евросоюза. Ее цитирует издание Repubblica.
«Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью совместного европейского ответа, слишком много кто думал только о своих национальных проблемах», — сказала она. Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС уже подготовили проект по поддержке стран-членов, наиболее пострадавших от коронавируса: обещают выделить до 100 миллиардов евро.
В частности, это сделано для того, чтобы компенсировать падение доходов населения. По словам фон дер Ляйен, Европа также договорилась о гарантированных кредитах для тех, кто будет испытывать сложности в борьбе с распространением вируса.
По последним данным, в Италии более 110 тысяч зараженных коронавирусом. Число погибших уже превысило 13 тысяч человек, это самый большой показатель во всем мире. Отмечается, что Италия стабилизирует ситуацию. В частности, число погибших за сутки постепенно снижается.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения