Евросоюз извинился перед Италией за отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за временное отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом со стороны Евросоюза. Ее цитирует издание Repubblica.

«Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью совместного европейского ответа, слишком много кто думал только о своих национальных проблемах», — сказала она. Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС уже подготовили проект по поддержке стран-членов, наиболее пострадавших от коронавируса: обещают выделить до 100 миллиардов евро.

В частности, это сделано для того, чтобы компенсировать падение доходов населения. По словам фон дер Ляйен, Европа также договорилась о гарантированных кредитах для тех, кто будет испытывать сложности в борьбе с распространением вируса.

По последним данным, в Италии более 110 тысяч зараженных коронавирусом. Число погибших уже превысило 13 тысяч человек, это самый большой показатель во всем мире. Отмечается, что Италия стабилизирует ситуацию. В частности, число погибших за сутки постепенно снижается.

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