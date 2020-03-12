Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу. Текст его обращения в четверг, 12 марта, опубликовала «Новая газета».

«Особенно велика ответственность великих держав. Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы», — отметил последний советский лидер.

Горбачев посетовал на то, что они не воспользовались возможностью обсудить с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН положение дел в мире, а также подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны.

«И все же я продолжаю надеяться, что ответственность возьмет верх над авантюризмом, разум — над хаосом», — резюмировал он.

В январе Михаил Горбачев назвал «крайне странным» и «просто поразительным» высказывание президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны. Он добавил, что лучшим ответом ему накануне Дня Победы будет воздаяние тем, кто «вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы».

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