Горбачев призвал отказаться от длинных новогодних и майских каникул

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал отказаться от всех праздничных каникул. Свою позицию он озвучил порталу «URA.RU».

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По его словам, длительные праздники приводят к тому, что «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Когда он руководил страной, такого количества нерабочих дней не было, и «жили мы лучше, чем сегодня».

Вместо этого, считает политик, длинные выходные надо перераспределить по календарю, оставив один выходной в середине недели.

Ранее в Роструде напомнили, что россиян в 2020 году ждет восемь сокращенных рабочих недель.

В декабре стало известно, что почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней. 38,7 процента респондентов считают идеальной продолжительностью новогодних каникул четыре-семь дней. Желание более длительных праздников изъявили только 6,3 процента россиян, а 7,5 процента участников опроса вовсе не заинтересованы в отдыхе после праздника.

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