Большинство россиян не вышли на работу после новогодних каникул

Большинство российских туристов, выехавших за границу на новогодние каникулы, не вернулись в страну, несмотря на окончание праздников. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, на работу после январских праздников не вышли 59,6 процента путешественников. Многие из них запланировали возвращение из поездок непосредственно на первый день короткой рабочей недели, другие — на следующий, а некоторые туристы вернутся в страну только в субботу и воскресенье.

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При этом число россиян, вернувшихся домой заранее, составило 40,4 процента. Также известно, что чаще всего россияне бронировали путешествия длительностью семь дней, а в среднем они провели в поездке 5,5 дня.

13 декабря прошлого года сообщалось, что большинство российских туристов планируют свои путешествия на январские каникулы так, чтобы встречать Новый год дома или в гостях. Эксперты посчитали, что всего около 8 процентов из общего числа респондентов отмечали праздник, находясь в пути. Из них примерно 3,7 процента путешествовали по железной дороге, 3 процента — летели на самолете, а 1,3 процента — ехали в автобусе или на машине.

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