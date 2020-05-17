Горбачев оценил важность духовных лидеров в эпоху пандемии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил о важности роли духовных лидеров в период пандемии коронавируса. Бывший советский лидер написал для газеты L'Osservatore Romano, которая издается в Ватикане, статью, приуроченную к столетию со дня рождения папы Римского Ионна Павла II.

Горбачев выразил мнение, что мир переживает кризис, который предъявляет к каждому человек особые требования. Особенно бывший президент СССР подчеркнул роль духовных лидеров, а также выразил надежду, что они справятся со своими обязанностями в это время.

Также бывший советский лидер вспоминает о беседах с покойным понтификом. Он подчеркнул, что Иоанн Павел II поддержал бы призыв к демилитаризации, к сокращению военных расходов. Горбачев отметил, что политика государств сейчас должна фокусироваться на безопасности человека и улучшении условий жизни всех людей на планете.

Горбачев несколько раз встречался с Иоанном Павлом II. Впервые он побывал в Ватикане с официальным визитом в декабре 1989 года, а в ноябре 1990 года был вновь принят как президент СССР.

16 апреля первый и единственный президент СССР в связи с пандемией коронавируса заявил, что всем государствам необходимо сократить свои военных бюджеты на 10-15 процентов и направить эти деньги на обеспечение безопасности человека.

Ранее Горбачев уже призывал все страны отказаться от милитаризма и пересмотреть основы мировой политики.

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