Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, перестройка сорвалась из-за действий членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП), а также тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.

Материалы по теме «Мы вступили в период распада» 35 лет назад началась перестройка. Как желание Горбачева сделать СССР лучше разрушило страну

Политик отметил, что какого-то «расписания» преобразований не было, однако он и его команда знали, в каком направлении следует двигаться.

Горбачев добавил, что перестройка позволила за несколько лет изменить состояние общества. По его словам, в этот период люди в стране «пришли в движение», перестали бояться и стали говорить о наболевшем.

При этом, последний советский лидер признал, что реформы шли трудно, и в ходе их осуществления были допущены ошибки.

Осенью 2019 года Горбачев говорил, что руководство страны было едино во мнении о необходимости изменений, несмотря на риск. Он также отметил, что не жалеет о перестройке, поскольку в то время невозможно было жить, как прежде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!