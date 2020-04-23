Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, перестройка сорвалась из-за действий членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП), а также тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.
Политик отметил, что какого-то «расписания» преобразований не было, однако он и его команда знали, в каком направлении следует двигаться.
Горбачев добавил, что перестройка позволила за несколько лет изменить состояние общества. По его словам, в этот период люди в стране «пришли в движение», перестали бояться и стали говорить о наболевшем.
При этом, последний советский лидер признал, что реформы шли трудно, и в ходе их осуществления были допущены ошибки.
Осенью 2019 года Горбачев говорил, что руководство страны было едино во мнении о необходимости изменений, несмотря на риск. Он также отметил, что не жалеет о перестройке, поскольку в то время невозможно было жить, как прежде.