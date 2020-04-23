Шушкевич ответил на слова Горбачева о виновниках срыва перестройки

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич ответил на слова экс-президента СССР Михаила Горбачева, обвинившего членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) в том, что их действия привели к срыву перестройки. Об этом сообщает НСН.

«Он врет несусветно», — заявил белорусский политик.

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По словам 85-летнего Шушкевича, 89-летнему Горбачеву в его возрасте лучше не врать. «Ясно, что виноватыми можно обвинить кого угодно. Он очень много сделал положительного, но потом стал тормозом», — считает политик. Он посоветовал бывшему советскому президенту раскаяться и признаться в своих ошибках.

Проблема Горбачева в период перестройки заключалась в неуемной и скрываемой жажде власти, которую он хотел заполучить «полуобманным способом», полагает Шушкевич. «А клясться, что он чист и свят — стыдно», — заключил он.

Ранее 23 апреля вышло интервью Горбачева, приуроченное к 35-летию пленума ЦК КПСС, день проведения которого принято считать началом перестройки. Бывший президент СССР, в частности, заявил, что перестройка сорвалась в результате действий членов ГКЧП и «тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну».

Из восьми членов ГКЧП ныне жив только один — бывший первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов.

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