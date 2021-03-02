Горбачев отметит юбилей в Zoom

Бывший президент СССР Михаил Горбачев отметит свой 90-летний юбилей в Zoom. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал источник из его окружения, первый президент СССР намерен провести праздник со своими близкими друзьями и соратниками. Сам же Горбачев рассказал информагентству, что уже начал получать поздравления — и от лидеров, и от обычных граждан. Он пообещал обязательно их опубликовать.

Ранее Михаил Горбачев высказался о перестройке, назвав ее делом своей жизни. «Главное, чего мы достигли внутри страны, — люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой», — сказал политик. По его словам, главными достижениями перестройки на международной арене стали прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.

2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет. Политик возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.