Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена встретиться, чтобы снизить угрозу ядерной войны. Своим мнением он поделился с «Интерфаксом» в субботу, 27 февраля.

«Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — "не бычиться друг на друга". Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением», — пояснил политик.

Он напомнил о своем опыте общения с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, отметив, что тот был «самым отпетым консерватором», однако после того, как осознал серьезность существовавшей проблемы, оперативно включился в процесс переговоров.

Горбаче также выразил уверенность в том, что у России и США «есть очень большой опыт для ответа на вопрос, "куда и как надо идти"».

В январе Горбачев заявлял, что России стоит предложить США подписать заявление о недопустимости ядерной войны после инаугурации нового американского президента Джо Байдена.