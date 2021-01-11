Горбачев предложил подписать заявление против ядерной войны при Байдене

России стоит предложить США подписать заявление о недопустимости ядерной войны после инаугурации нового американского президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший глава СССР Михаил Горбачев, передает РИА Новости.

По его словам, после прихода к власти администрации демократа Москве следует возобновить инициативу, чтобы страны подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны, которая закреплена в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве. «Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу», — напомнил Горбачев.

Главный вывод его встречи с президентом США Рональдом Рейганом в 1985 году зафиксирован в совместном заявлении: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству».

В декабре 2020-го спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что ни один глава государства не подпишет с Россией заявление о недопустимости ядерной войны, подобное тому, что подписали Горбачев и Рейган. По его мнению, того, кто все же подписал бы этот документ, стоило бы наказать.

В 2019-м министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила Вашингтону подписать совместное соглашение о недопустимости развязывания ядерной войны. Он отметил, что накапливание противоречий между двумя ведущими ядерными державами неприемлемо. «Это не на пользу ни нашим странам, ни мировому сообществу, создает дополнительное напряжение на международной арене и в мире в целом», — подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, Россия подтвердила предложение продлить с американской стороной Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Лавров напомнил, что его действие автоматически заканчивается в феврале 2021 года. Он был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа 2020 года. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.