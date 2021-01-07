Горбачев заявил об угрозе США из-за беспорядков в Вашингтоне

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в разговоре с агентством «Интерфакс» заявил, что беспорядки в Вашингтоне 6 января свидетельствуют об угрозе всей дальнейшей судьбе американского государства.

По его словам, штурм Капитолия — заранее разработанная и спланированная акция. Кто именно за ней стоит, политик не уточнил.

«Но беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», — приводит агентство его слова.

Горбачев также отметил, что нынешнее напряжение в мире в будущие годы спадет — произойдет разрядка и прекратится гонка вооружений.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Дональда Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.