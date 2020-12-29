Появились подробности противостояния Ельцина и Горбачева

Установление новой формы социализма, которое предлагал президент СССР Михаил Горбачев, — не тот путь, по которому должно было пойти советское государство. Подробности противостояния с политиком привел первый президент России Борис Ельцин в интервью журналисту Андрею Максимову; видеозапись разговора опубликовал «Ельцин-центр» во «ВКонтакте».

По словам Ельцина, он тогда знал, что «полумеры» и «забалтывание» Горбачева ни к чему не приведут. «Все началось с 19-й партконференции, когда я понял, что нам с Горбачевым не по пути. Надо было когда-то сказать четко и ясно: я против Горбачева», — добавил он.

По словам экс-президента, в то время возникло опасение, что начнется гражданская война, поэтому нужно было действовать очень аккуратно. Он отметил, что «до последнего тянул с Союзным договором», поскольку был не согласен с двумя пунктами: «все налоги идут в союзную казну, и союзная казна опять начинает делить, и что останется России — никому не известно».

«Я был категорически против этого, я считал, что надо нанимать союзные органы для выполнения союзных функций. Нанимать и платить им. Каждая республика оплачивает за выполнение этих функций какую-то свою долю, а налоги оставляют у себя. Это была принципиальная очень позиция, мы разошлись», — пояснил Ельцин.

По его мнению, когда Советский Союз начал разваливаться, Горбачев мог бы спасти «что-то вроде Швейцарской Конфедерации».

В начале декабря советник Ельцина Сергей Шахрай назвал Горбачева главным виновником распада СССР. Он уточнил, что Союз начал распадаться уже осенью 1991 года. «И главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев», — объяснил Шахрай.

Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. 23 апреля 2007 года он умер в возрасте 76 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.