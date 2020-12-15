Переводчик Горбачева рассказал об отношении экс-лидера СССР к ошибкам

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев понимает, что в его решениях были ошибки. Однако он не часто дает публичную оценку своим кадровым решениям и не держит зла на бывших соратников. Об этом в интервью Владимиру Познеру рассказал бывший переводчик Горбачева и нынешний глава пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко, выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Помощник отметил, что бывший советский лидер признает за собой и ряд политических ошибок. Например, Горбачев уверен, что реформированием и децентрализацией СССР надо было заняться раньше. «Он считает, что нужно было раньше попытаться реформировать КПСС, а когда КПСС оказалась нереформируемой, надо было уходить», — сказал Палажченко.

Кроме того, своей ошибкой, по словам бывшего переводчика, Горбачев считает решение вернуться на свой пост после того, как весной 1991 года он объявил об отставке. Палажченко отметил, что партийный пленум снял этот вопрос с рассмотрения, а руководители региональных органов партии уговорили его не уходить.

Наконец, по мнению главы пресс-службы фонда, первый советский президент делал все, чтобы сохранить Союз, и делал это, в первую очередь, политическими, а не силовыми методами. «Я думаю, что это важно иметь в виду, когда мы оцениваем Горбачева и, в том числе, его ответственность за то, что происходило», — подытожил экс-помощник политика.

Ранее Палажченко рассказал о состоянии Горбачева. По его словам, бывший президент соблюдает все ограничения из-за коронавируса. Грядущий в 2021 году юбилей он планирует отметить в онлайн-режиме. Экс-политику исполнится 90 лет.