Помощник Горбачева раскрыл его состояние

Бывший президент СССР Михаил Горбачев соблюдает все предписания врачей на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время он находится на самоизоляции. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко.

Переводчик, долгое время работавший с советским лидером, подтвердил, что бывший политик соблюдает ограничения. «Естественно, это связано и с накопившимися медицинскими проблемами. И все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима», — пояснил его экс-помощник.

По словам Палажченко, состояние бывшего президента СССР вполне бодрое. Они поддерживают постоянный контакт.

Представитель «Горбачев-фонда» добавил, что предстоящий в 2021 году юбилей Горбачева пока планируют в онлайн-формате. В следующем году 2 марта ему исполнится 90 лет. «Изучаем, какие форматы, кто будет участвовать, и сам он [Горбачев] тоже будет участвовать и определять, кого пригласим, в какой форме», — пояснил он, добавив, что сейчас встречи, в том числе с родственниками и помощниками, невозможны.

Ранее Палажченко объяснил отсутствие встреч политика с родственниками. По его словам, он постоянно общается с ними по телефону. Родственники бывшего президента приедут к нему, как только ситуация с пандемией коронавируса улучшится, заверил он.