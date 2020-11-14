Горбачев прокомментировал смерть Джигарханяна

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев прокомментировал смерть народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Его заявление приводится на сайте «Горбачев-Фонда».

Бывший глава государства назвал Джигарханяна большим другом, хотя в последние годы они встречались нечасто. «Несколько лет назад Армен пригласил меня в свой театр на спектакль "Театр времен Нерона и Сенеки", в котором он блистательно играл роль Сенеки. Армен был уже не совсем здоров, во время антракта было заметно, что роль требует от него больших усилий. А на сцене мы, зрители, как и раньше, видели одного из лучших артистов России», — вспомнил Горбачев.

Он охарактеризовал Джигарханяна как выдающегося артиста и деятеля театра, который принадлежал к плеяде звезд актерского искусства второй половины ХХ века и начала нынешнего столетия, умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния. По мнению бывшего президента, артист стал «общим культурным достоянием».

Горбачев напомнил, что артист в раннем детстве пережил тяготы войны и жизнь его была нелегкой. Тем не менее трудности его закалили, и он стал одним из высочайших профессионалов своего дела, чья «трудоспособность была просто легендарной».

Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября. Причиной смерти артиста стал отказ почек. Его похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.