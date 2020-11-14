Названы дата и место похорон Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян будет похоронен во вторник, 17 ноября. Такую дату назвал друг актера Артур Согомонян, передает РИА Новости.

По словам Согомоняна, артиста похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью. До этого в родном театре Джигарханяна планируют провести церемонию прощания с ним.

«Это предварительная информация, сами понимаете сегодняшнюю ситуацию. Если разрешат, то со всеми мерами предосторожности хотим провести прощание в театре 17 ноября, во вторник, с 12.00 до 14.00», — пояснил собеседник агентства.

Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал отказ почек.

В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. В июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цимбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.

В августе прошлого года его также госпитализировали, однако позже заявили, что артист проходит плановый осмотр. В 2018 году Джигарханян попадал в больницу пять раз.

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Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли». Всего в его фильмографии насчитывается более 200 картин.