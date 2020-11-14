Друг Джигарханяна раскрыл подробности смерти артиста

В последние дни перед смертью народный артист СССР Армен Джигарханян заявлял, что «очень хочет пожить» еще, а также спрашивал у врачей, «сколько ему осталось». Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал друг актера Артур Согоманян, общавшийся с ним за два дня до кончины.

«Мне кажется, он понимал, что уходит», — отметил Согоманян.

По его словам, Джигарханян держался за жизнь и любил ее. «Врач мне рассказал, что в последние дни у него как будто случилось просветление, что ли. Он позвал главврача и прямо спросил: "Скажи честно, сколько мне осталось?"» — добавил Согоманян.

Армен Джигарханян умер утром 14 ноября. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал отказ почек. Народному артисту СССР было 85 лет. Сообщалось, что его похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

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Джигарханян известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли». Всего в его фильмографии насчитывается более 200 картин.