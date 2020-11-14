Бывшая жена Джигарханяна высказалась о его смерти

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти актера. Ее слова передает «Комсомольская правда» в субботу, 14 ноября.

«Для меня он умер три года [назад], когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что Джигарханян мог бы прожить дольше, если бы его не лишили возможности «оставаться на виду и быть востребованным»: «Он вел совершенно закрытый образ жизни, который я бы ему не пожелала».

Бывшая супруга артиста отметила, что не знает, пойдет ли на его похороны.

Джигарханян умер утром 14 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стал отказ почек. Народному артисту СССР было 85 лет. Его похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

Вся галерея ««Гораздо меньше на земле армян»» Продолжить Кадр: фильм «Здравствуй, это я!» 1 /13

Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут в конце января 2018 года. В октябре 2017-го артист утверждал, что его жена, которая младше его на 50 лет, специально выставляла его больным, чтобы захватить Московский драматический театр.