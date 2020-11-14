Раскрыта судьба наследства Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и его пасынок Степан не смогут претендовать на наследство актера. О судьбе имущества артиста изданию iReactor в субботу, 14 ноября, рассказал адвокат Янис Юкша.

Адвокат предположил, что Цымбалюк-Романовская может потребовать ту долю имущества, на которую могла претендовать еще в браке с Джигарханяном. При этом на равные доли наследства в первую очередь претендуют наследники первой очереди — как правило, это родители, дети и действующие супруг или супруга.

Юкша добавил, что после смерти известных людей всегда возникают многочисленные наследники, что приводит к громким скандалам при разделе имущества.

Ранее Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти Джигарханяна, отметив, что не знает, пойдет ли на его похороны, которые состоятся на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

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Народный артист СССР Армен Джигарханян умер утром 14 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стал отказ почек. Ему было 85 лет.

Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут в конце января 2018 года.