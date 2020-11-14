Назван вероятный наследник Джигарханяна

Наследником имущества народного артиста Армена Джигарханяна может оказаться сын его второй супруги Татьяны Власовой Степан при условии, что актер усыновил его официально. О вероятном наследнике в субботу, 14 ноября, пишет портал «Дни.ру».

Отмечается, что о наличии завещания Джигарханяна пока ничего не известно. При этом Степан Джигарханян, в случае, если артист усыновил его, должен оказаться наследником первой очереди. Журналисты предположили, что Власова тоже указана в завещании актера, поскольку она ухаживала за бывшим мужем после его расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как заявила адвокат Жанна Маргулис, за наследство Джигарханяна начнется «настоящая судебная война», поскольку его близкие начали споры об имуществе еще при жизни артиста.

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Ранее в субботу адвокат Янис Юкша предположил, что Цымбалюк-Романовская может потребовать ту долю имущества, на которую могла претендовать еще в браке с Джигарханяном.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября, причиной смерти стал отказ почек. Его похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.