Наследство Джигарханяна оценили

Народный артист СССР Армен Джигарханян владел частью трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке в Москве, общая стоимость которой составляет около 30 миллионов рублей. Наследство актера оценила газета «Комсомольская правда» в субботу, 14 ноября.

Отмечается, что квартира досталась Джигарханяну от московских властей, впоследствии он ее приватизировал, а по итогам развода с Татьяной Власовой поделил с бывшей супругой недвижимость пополам. Позже он продал свою половину квартиры, а часть денег с продажи по доверенности со счета артиста сняла его следующая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Впоследствии бизнесмен, купивший часть квартиры у Джигарханяна, вернул актеру эту собственность, и теперь пытается взыскать с Цымбалюк-Романовской снятые со счета деньги с продажи.

Также Джигарханян владел однокомнатной квартирой площадью 54 квадратных метра в Красногвардейском районе, ее стоимость составляет около пяти миллионов рублей.

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Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября, причиной смерти стал отказ почек. Его похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.