Раскрыты детали завещания Джигарханяна

В завещании народного артиста СССР Армена Джигарханяна указано, что его единственным наследником является приемный сын Степан. Детали завещания раскрыл источник ТАСС в субботу, 14 ноября.

Собеседник агентства уточнил, что раскрывает эту информацию с целью «раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства». «Единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан», — подчеркнул он, добавив, что «никаких других наследников нет».

Источник добавил, что ранее у Джигарханяна было другое завещание, составленное на имя его бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской, однако впоследствии артист отменил его.

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Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября. Причиной смерти артиста стал отказ почек. Его похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.